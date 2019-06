Les Foulées Nocturnes: Un événement sportif en soutien aux maladies chroniques

Le 05/06/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 84

35 % des Français seraient concernés par les maladies chroniques, un chiffre qui ne cesse d’augmenter d’année en année, selon l’Assurance maladie. Devenu une menace de grande ampleur pour la santé, elle n’épargne pas La Réunion. Un grand nombre de Réunionnais est ainsi confronté à une pathologie chronique, que ce soit personnellement ou dans son entourage.Il n’est pas facile de se soigner lorsqu’on se trouve en situation de précarité ou de vulnérabilité. Les priorités de la vie ne s’orientent plus vers les soins et la gestion de la maladie, mais vers la survie au jour le jour. C’est pour aider les personnes les plus fragiles, celles pour qui la maladie chronique est un obstacle au quotidien, que l’association RIVE existe depuis plus de 25 ans. Le samedi 29 juin, elle donne ainsi rendez-vous aux Réunionnais dans la capitale, pour les Foulées Nocturnes afin de collecter des fonds.Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), on parle de « maladie chronique » dans le cas d’une affection de longue durée qui évolue avec le temps. Plus ou moins grave et invalidante. Il peut s’agir du VIH, d’insuffisance rénale, de diabète, de cardiopathies, de cancer, d’AVC, d’hypertension artérielle, de polyarthrite, de sclérose en plaques, de la maladie de Crohn, d’Alzheimer ou de Parkinson…"Depuis 2010, l’association a accompagné et hébergé 101 personnes. Et chaque année, nous recherchons de nouvelles idées pour collecter des fonds permettant de répondre aux besoins des personnes que nous aidons : accueil à la maison de vie, accès aux soins dentaires et aux lunettes, médicaments non remboursés, repas communautaires, ateliers bien-être, aides financières ponctuelles, sont des exemples de ce que nous pouvons financer avec nos collectes", déclare le docteur Catherine Gaud, présidente de l’association RIVE.Le samedi 29 juin 2019 Les Foulées Nocturnes se dérouleront ainsi à Saint-Denis, un rendez-vous sportif, solidaire de l’association RIVE, visant à récolter des dons pour soutenir les malades chroniques en situation de précarité ou de vulnérabilité. Lutter pour la qualité de vie de ces personnes, pour le respect, l’insertion sociale, la non-discrimination, telle est l’essence même de RIVE.En 2019, l’association se lance un nouveau défi, celui d’organiser un trail urbain pour soutenir la cause des personnes atteintes de pathologies chroniques qui restent trop souvent dans la précarité, l’insécurité, la solitude et le silence, rappelle Valérie Hoarau psychologue à RIVE. Cette première édition est ainsi ouverte à tous, petits et grands, sportifs ou non. Une course de 10 kms et une randonnée de 5kms sont proposées. "Le coup d’envoi sera donné dès 20 heures. Les participants sillonneront alors les rues du chef-lieu en empruntant quelques passages assez rock-n ’roll"explique-t-elle."Nous aimerions, pour cet événement, accueillir plusieurs centaines de participants. Pour atteindre cet objectif, il nous était donc indispensable de nous entourer de partenaires spécialistes du trail. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur cette enseigne qui s’engage ainsi pour des causes humanitaires", ajoute Andréa Le Calvé, directrice de RIVE.Pour participer à l’évènement, rien de plus simple : inscrivez-vous avant le 22 juin sur https://inscriptions.webservices.re/index.php/inscriptions/evenement/267-foulees-nocturne-de-rive-course-10km Le retrait des dossards s’effectuera le mercredi 26 juin 2019 au magasin INTERSPORT de Sainte-Clotilde.