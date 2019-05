Commentaires (11)

1. oups le 24/05/2019 10:00

merci les medias aussi pour la fronde anti diesel...les plus "faibles" se sont ruées vers l'essence .....

2. Partage le 24/05/2019 10:13

Oui zinfo est spécialiste auto sûrement une enquête correctement menée.....bientot on va nous dire que la réunion est accueillante et bienveillante...

3. Réveillez vous le 24/05/2019 10:14

Depuis que j'ai mon électrique jamais je rachèterais du thermique !!!





4. GIRONDIN le 24/05/2019 11:14

Je confirme.



Les problèmes de FAP sur le diesel et j'achète de l'essence...... Maintenant qu'il y a des fap sur les essences par sûr que la prochaine fois......

5. Yes ! le 24/05/2019 11:43

La fameuse startup reunionnaise installée à rivière st Louis propose du solar fuel (carburant solaire) et un kit h2 pour les véhicules essence et diesel, pourquoi ne pas développer ce concept 100% propre (soleil + eau) ?

6. John le 24/05/2019 12:27

@1, un bon résumé de la situation !



Avec mon petit dCI de 90chevaux, j'en fais des km avant de passer à la pompe…



Une essence pour moi? Faudrait être fou, surtout vu l'écart du prix entre le diesel et l'essence à la Réunion.



Certe il est loin d'être parfait le diesel, mais il faut vraiment arrêter avec le "diesel bashing" et nous em… der avec "pourquoi tu ne te prends pas une essences?"

7. freeman le 24/05/2019 10:48

poisson d'avril qwe ?

sans deconner , hydrocarbures..pourvu que ça dure !!

8. maikouai le 24/05/2019 12:57

Sans exception tous les moteurs thermiques polluent, idem pour les moteurs électriques, qui pour ces derniers déplacent simplement les moments et les endroits de pollution ( déforestation, consommation d'eau, traitement en fin de vie des batteries...).

L'oxyde de carbone émis par les moteurs à essence sont plus sournois car pratiquement inodore, d'où par inadvertance plus d'accident chez les réparateurs travaillant trop longuement sous véhicules moteur tournant.

Avantage du diésel dans tout ce fatras qui font une différence entre mordu par " un chien blanc ou par un chien noir", c'est qu'à consommation équivalente la distance parcourue est plus importante avec un diésel.

Y paraît que les flatulences du cheval nourrit d'avoine pollue aussi ( méthane) ?!

9. Taloche le 24/05/2019 13:43

Pour ceux qui roulent peu et font des trajets pas trop longs je leurs conseille dans la mesure du possible la voiture electrique. Depuis que j''ai la morne, je n''ai plus envie de passer su thermique.

10. le kiré totocheur de la pointe du diable, lé + cathodix que catholix? le 24/05/2019 14:55

Et pour la taloche ? Electrique ou essence ?