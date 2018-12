Les Galapagos interdisent les feux d'artifice explosifs

Le 29/12/2018 | Par Zinfos974 | Lu 420

Le gouvernement des Galapagos a approuvé, à l’unanimité ce vendredi 28 décembre, une résolution "qui interdit l’entrée, le commerce, la distribution et l’usage des feux d’artifice ou pyrotechniques" sur ses îles. Une mesure qui vise à protéger sa faune exceptionnelle, avec des animaux qui souffrent de tachycardie, de stress et d'anxiété, ce qui perturbe "sensiblement" leur comportement et donc leur survie, estime le gouvernement local.



Lorena Tapia, présidente de l'archipel des Galapagos, estime qu’il s’agit d’une décision "historique". "C’est un cadeau pour l’Équateur et le monde en faveur de la conservation" des espèces, a-t-elle écrit sur Twitter (voir plus bas).



Les Galapagos, îles situées à un millier de kilomètres des côtes équatoriennes, sont célèbres pour leurs tortues géantes, leurs manchots et d’innombrables autres espèces endémiques protégées depuis 1959 par la création d’un parc national qui recouvre 97% de sa superficie ainsi qu’une réserve marine, plaçant les Galapagos au patrimoine mondial de l’UNESCO dès 1978.



Les Iles Galapagos sont également connues pour la forte protection offerte aux animaux marins. Toute pêche est interdite dans un sanctuaire marin entre ses îles, qui compte notamment la plus grande concentration de requins au monde.



Les feux d’artifice qui ne produisent pas de bruit restent cependant autorisés la nuit du nouvel an.

COMUNICADO OFICIAL | Galápagos nuevamente se convierte en ejemplo nacional e internacional al aprobar la resolución que prohíbe el ingreso, comercio, distribución y uso de fuegos de artificios o pirotécnicos, excepto aquellos que producen fenómenos luminosos de forma insonora. pic.twitter.com/7hkKsHsehH — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) 28 décembre 2018