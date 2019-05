Les Gilets Jaunes le savent-ils ? Les candidatures au Conseil Consultatif Citoyen sont ouvertes, le RIC local devient une réalité!

Confondre dans le titre un organe consultatif et et le ric, c'est vraiment trop fort. Et après on s'étonne des déceptions !!.

7. Luc-Laurent Salvador le 06/05/2019 18:36



Oui, je sais, la chose paraît suprenante mais c'est comme ça : le conseil citoyen, tout consultatif qu'il soit, aura le pouvoir de lancer un référendum local.



A St Benoît, dans l'atelier citoyen du 5 janvier, on a passé la journée à rédiger une réflexion articulée autour de l'idée clé de rendre au peuple son pouvoir de décision. Dans notre compte-rendu nous avons demandé que le conseil soit décisionnaire et non pas consultatif.

Quand nous (les rédacteurs du Comité Est) avons rencontré la Région le 5 février pour faire le point nous avons découvert que :

1) que le cadre avait été fixé d'entrée de jeu par le vote unanime de l'assemblée régionale du 19 décembre : le conseil serait seulement consultatif. Nous l'ignorions mais pas sûr que nous aurions été prêt à l'entendre.

2) MAIS LA SURPRISE fut d'apprendre qu'il aurait le pouvoir d'initier des référendums locaux sur les questions qui lui sembleraient nécessiter l'avis populaire. Ces référendums locaux sont déjà inscrits dans le code général des collectivités territoriales et sont DECISIONNAIRES si le taux de 50% de votants est atteint. A la Réunion, lors du référerendum de 2005 sur la constitution européenne, le taux était de plus de 65% (de mémoire), bref, tranquille, c'est tout à fait réalisable.

DONC pour ceux qui savent lire : ça veut dire que tout consultatif qu'il soit et reste, le conseil citoyen est en mesure de demander que le peuple soit consulté et DECIDE.

Or, que voulons-nous : que ce soit le peuple qui décide ou que ce soit un groupe de cinquante personnes tirées au hasard ? Franchement, ya pas photo, je préfère l'option déjà prévue par la loi.



L'objectif d'avoir un conseil citoyen décisionnaire est une lubie, une erreur et je soupçonne que le maintien des gilets jaunes dans l'ignorance de ce fait est délibéremment voulu par une poignée de personnes qui agissent dans leur intérêt personnel, serait-ce simplement celui de ne pas avoir à reconnaître qu'elles se sont trompées.



Mais ne soyons pas naïfs, de même que certains, je comprends, me soupçonnent de servir la Région (ce qui est faux, je cherche l'intérêt citoyen, et notamment celui des gilets jaunes), je pense qu'on devrait soupçonner que parmi ces personnes qui se sont accaparées les listes de méls gilets jaunes pour prétendre parler en leur nom, il en est qui servent des intérêts politiques personnels et qui sont donc, tout simplement, en train de récupérer le mouvement. Je ne donnerai pas de nom. Ce n'est pas le moment. Nous ferons les comptes plus tard. Si nous pouvons déjà éviter le naufrage du mouvement, ce serait une bonne chose ;-)