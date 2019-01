Les Gilets-Jaunes.re lancent une consultation citoyenne sur l’évolution de la vie politique

Le 10/01/2019

Depuis le 27 novembre dernier, des Gilets jaunes se sont rassemblés pour créer un site regroupant 5 000 contributeurs afin d’offrir un espace "de démocratie ouverte".Après une collecte et une synthèse des revendications portant notamment sur la hausse du pouvoir d’achat, la plateforme lance une nouvelle série de consultations citoyennes ayant pour thème l’évolution de la vie politique. "Les Réunionnais s'attendent à un comportement exemplaire de la part de la classe politique qui est supposée représenter et défendre les intérêts de la population", lancent-ils.Avec pour question : "Comment faire évoluer les règles pour que la vie politique soit plus efficace et au service de la population ?", Les Gilets-Jaunes.re souhaitent la participation de chaque citoyen. A compter de ce jeudi, chacun peut diffuser la démarche et contribuer directement sur la plateforme.Après le 25 février jusqu’au 17 mars, la synthèse de l’ensemble des contributions sera réalisée et rendue publique sur la plateforme. Elle sera ensuite portée aux " décideurs et des autorités qui peuvent agir concrètement. Une totale transparence sera assurée quant à leurs réponses (ou leurs non-réponses)".D’autres consultations de ce type sur le thème de l’environnement et l’écologie ou encore la vie chère seront organisées par la suite par ces Gilets jaunes qui revendiquent leur indépendance et précisent ne pas "prétendre représenter l’ensemble du mouvement mais agir dans une démarche constructive et participative pour faire avancer la Réunion".