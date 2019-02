Les Gilets jaunes manifestent dans le sud ce samedi

la saint Valentin est il un jour férié pour les salariés, étudiants, lycéens etc, etc... ? il y a des coups de pied dans le cul qui se perdent!!!!! oui toutes les forces vives et à l' intelligence molle sont invitées à ce rassemblement.....

Ils n'ont vraiment rien d'autre à faire , de plus ils ne s'apperçoivent meme pas qu'ils ne nous interressent plus et que leur soit disant popularité baisse de jour en jour !

11. dijoux le 14/02/2019 17:29



Au dieu Zeus, Ils m'intéressent moi et j'y serai. Dommage pour vous!!

Vous êtes devenus des Endormis, vous ne pouvez même plus penser par vous mêmes; vous me faites pitié.

Pour vous , le Pouvoir a toujours raison, on n'y peut rien, laissons faire... Moi je vous dis: réagissons, dans le calme, la dignité, certes, mais arrêtez de subir toutes ces injustices... Une justice pour les cols blancs une autre pour le peuple que nous sommes, des richesses pour les puissants et la misère pour le peuple, c'est ce que vous approuvez, vous n'avez plus de dignité monsieur, triste Sire.

Nous on aura la tête haute, et on restera debout, alors que vous, vous vous êtes couchés depuis longtemps, dormez, monsieur, bonne nuit. A moins que vous êtes un macroniste convaincu, ce qui est la même chose.