🌡️ Températures prévues

➡️ Quelques entrées maritimes peuvent mouiller au petit matin vers Sainte Rose et les pentes du volcan.

Matinée ensoleillée.

Les nuages dominent dans l'intérieur et les hauts l'après-midi et sont plus généreux . Les averses concernent les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest et l'intérieur surtout samedi après-midi.



🎏 Le vent d'Est passe une petite vitesse supérieure avec quelques pointes de 50/60km/h vers Saint Leu et Sainte Rose



🌊 La mer reste agitée sur les côtes Sud et Sud-Ouest avec une petite houle de Sud-Ouest inférieure à 2m.



🌡️ Les températures maximales remontent légèrement et tutoient le plus souvent les normales de saison.