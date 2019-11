Les «Récifs en fête» sur la plage de l’Hermitage

Le 12/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 177

Au programme des Récifs en fête à l’Hermitage-les-Bains les 16 et 17 novembre :

Baptême de plongée dans le lagon

Sentier sous-marin

Atelier dessin sous l’eau

Initiation au paddle et au kayak

Chasse au trésor

Bassin tactile

Survol du lagon avec un drone

Plongée dans la passe de l’Hermitage en réalité virtuelle

Jeux, animations et lots à gagner

Arbres à souhaits

Diffusion de films/photos sur écran

Exposition de photos

Rencontre avec des spécialistes de la biodiversité marine

Échange avec l’équipe de la Réserve marine

Village et stands des partenaires

Effectuer un baptême de plongée dans le lagon, s’inititier au paddle et au kayak, dessiner sous l’eau, nager dans un sentier sous-marin… La seconde édition de «Récifs en fête» s’annonce prometteuse ce week-end du samedi 16 et du dimanche 17 novembre 2019 à l’Hermitage-les-Bains.La Réserve naturelle marine de La Réunion et ses partenaires* proposeront des activités gratuites. Rendez-vous pour y participer sur la plage, près du restaurant « Chez go by Cap Méchant ».Les animations proposées se tiendront samedi et dimanche, de 10 à 17 heures. Elles s’adressent aux petits et aux grands. Attention, il faut s’inscrire sur place pour pouvoir les pratiquer.*Aquarium de La Réunion, Kélonia, CEDTM, Globice, Sciences Réunion, Office de tourisme ouest, Aires marines éducatives, Université de La Réunion, Centre sécurité requin, IRD, Vie océane, Entropie. Un événement soutenu par la DEAL, l’IFRECOR, la FRT et le Crédit agricole de La Réunion.