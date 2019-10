4ème Session des Régionales du Numérique - Session SUD



Vendredi 8 novembre 2019

à l’hôtel Le Battant des Lames

à Saint-Pierre





PLACES LIMITÉES : 90 places sont disponibles pour cette 3ème session.

La Région Réunion accompagne la transformation numérique des entreprises.C’est dans ce cadre que la collectivité territoriale organise aux 4 coins de l’île les Régionales du numérique afin de permettre aux entrepreneurs de découvrir et de cerner tout l’intérêt que peut représenter la dématérialisation pour leur structure.Date : Vendredi 8 novembre 2019 à partir de 8h30Lieu : à l’hôtel Le Battant des Lames (à Saint-Pierre)Au programme, une conférence sur les « Enjeux de la transformation digitale » suivie d’un atelier et de RDV personnalisés• 08h30 : Accueil des participants• 09h00 : Mot d’accueil de Vincent PAYET, Vice-Président, délégué au Numérique, à l’Innovation et à l’Industrie de l’imageConférence animée par Jean-Pierre Pothier, directeur de l’innovation et du développement numérique• 10h15 : Présentation des dispositifs régionaux de soutien au numérique• 10h30 : Atelier interactif et RDV personnalisés avec les services régionaux• 12h30 : Cocktail déjeunatoireSi vous souhaitez participer, veuillez remplir le formulaire de présencecliquez sur le lien ci-dessous :