3. le taz le 03/06/2019 09:32



grosse défaite, décision logique.

à ignorer depuis 30 ans les injonctions des français, on finit au fond du trou. et ces politiciens de pacotille, à ignorer les demandes des français, auront la responsabilité d'un FN au pouvoir bientôt.



mélenchon la superstar de la république, personnage sacré, qui veut la ruine de la france ??



glucksman, le bobo parisien socialiste ???



ben là non, comme tous les perdants, mauvais perdants, ça va s'accrocher à leurs caricatures de menteurs et de vendeurs de vents en tous genres....