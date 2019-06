Les Républicains en colère 974 invitent Michel Fontaine à démissionner

La démission de Laurent Wauquiez a suscité une vague agitation du côté des Républicains. Dans la foulée, certains ont créé le "Comité des Républicains en colère 974".



Certains préfèrent rester anonymes, mais nombreux sont ceux qui appellent Michel Fontaine, le président local du parti, à quitter ses fonctions et ainsi prendre ses responsabilités.



Selon eux, Michel Fontaine ne représente plus les valeurs des Républicains réunionnais et est même responsable de cette défaite, voire même complice du score historique du Rassemblement National.



"On n'a même plus de délégué départemental depuis des années !"



Pour rappel, les Républicains, représentés par François-Xavier Bellamy aux Européennes, n'ont obtenu que 5,97% des suffrages dans l'île.



Pour Jean-Jacques Morel, ancien délégué Les Républicains à Saint-Denis, le patron local des Républicains, Michel Fontaine, doit rendre son tablier. S'il dit "ne pas stigmatiser" le maire de Saint-Pierre, "très apprécié dans sa ville", l'avocat dionysien reproche en revanche à ce dernier de ne s'occuper du parti "uniquement dans le Sud". "Il faut décadenasser Les Républicains, qui sont complètement verrouillés à La Réunion encore plus qu'ailleurs. On n'a même plus de délégué départemental depuis des années !", dénonce-t-il.



Jean-Jacques Morel appelle à une grande alliance entre la droite et le centre, "comme le demande Gérard Larcher", le président du Sénat, qui dépasse le cadre idéologique "trop étriqué actuellement, trop conservateur, trop à droite", termine-t-il.