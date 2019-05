Les Réunionnais commentent la percée du Rassemblement National à La Réunion

Le 27/05/2019 | Par Léa Del Bel Belluz - Ilian Bruant | Lu 1201

Nous nous sommes rendus en ce lendemain d’élections européennes à la rencontre des Réunionnais afin de récolter leurs avis. Les réactions diffèrent ou convergent sur des points essentiels, comme le résultat du RN sur le territoire qui peut être une vraie surprise pour certains comme un événement prévisible pour d’autres. L’abstentionnisme et l’écologie sont aussi au cœur des opinions que nous avons récoltées et nous permettent de cerner les questionnements que les Réunionnais sont amenés à se poser.

"Disons que c’est comme une répétition de ce que l’on voit depuis quelques temps, ça veut dire qu’il y a beaucoup de gens qui veulent chercher autre chose, plus par dépit." - Olivier



"Étant une femme de couleur, mes ancêtres ont bataillé pour [le droit de vote ndlr] donc même si je vote blanc, je vais voter. Que ce soit pour les présidentielles ou n’importe quoi, je vais poser mon bulletin parce que c’est un droit que j’ai eu en me battant. Déjà par rapport aux femmes et par la suite aux esclaves. D’ailleurs, c’est ce que je dis à mon fils, il faut aller voter." - Elodie



"Je pense que tout le monde en a un peu marre de tous les autres partis, donc bon au final il y a Lepen. […] Sur les réseaux sociaux y’en a beaucoup, de plus en plus, qui mettent des publications écologiques donc c’est encourageant pour la suite. […] J’avais vu le nombre d’abstentionnistes et y’en a vraiment beaucoup. C’est un devoir de voter. Si on peut le faire, autant le faire." - Andy



"Les gens ont donné leur chance à plein de partis et les gens qui vont voter se posent la question de pour quel parti ils vont voter. S'ils voient que tel parti foire, et que tel parti foire... au bout d’un moment il reste peu de choix et je pense que les choix qui ressortent le plus c’est l’écologie pour beaucoup. Après je pense que si le parti de Marine Lepen a pu passer c’est parce qu’elle a su aussi profiter d’une période où tout le monde ressent une insécurité. Les gens n'ont plus confiance dans le gouvernement donc ils vont trouver d’autres personnes […] Tu regardes les manifestations qu’il y a eu dernièrement un peu partout en France et y’a rien qui change. Les gens n'ont pas le sentiment qu’il y ait quelque chose qui change […] Moi je ne suis pas parti voter parce que franchement je fais partie de ces personnes qui pensent que si on pouvait changer les choses en votant on ne nous permettrait pas de le faire. […] Le fait que l’écologie monte, c’est aussi une bonne chose. L’état français ne respecte pas des promesses vis-à-vis de l’écologie. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients aujourd’hui qu’on est en état de crise et qu’il ne faut pas juste rester là et attendre que ça se passe" - Rudy



"Moi je ne suis pas allée voter […] j’ai l’impression que tout le monde pense un peu pareil, enfin chacun sert sa cause personnelle." - Pauline



"C’est bien triste que le rassemblement national soit en tête parce qu'on est à La Réunion. Normalement, on est pour le vivre ensemble et on est habitué à voir des gens de toutes les couleurs, de toutes les religions. […] J’ai voté hier. On va dire que c’était plus un choix contre quelque chose. […] Oui je trouve ça bien pour l’écologie, il y a un message à porter surtout pour les jeunes. C’est bien qu’ils prennent conscience qu’on ne vivra peut être pas longtemps en continuant comme ça. Après nous non mais peut être les générations à venir." - Emilie



"Je ne vais pas dire que ça me dérange [le score du RN ndlr] vu que je n'ai pas voté. Mais au fond de moi, ça me dérange quand même vu la personne qu'est Marine Lepen. Ça me choque que les gens puissent voter pour elle. […] Je ne suis pas allé voter parce que la politique ne m’intéresse pas vraiment. Je ne vois pas vraiment ce qu’ils [les hommes politiques ndlr] apportent à la population." - Damien



"C’est une incompréhension [le score du RN ndlr] parce que La Réunion c’est quand même une île ouverte à toutes les cultures et ce que je ne comprends pas finalement, c’est l'un des endroits où le taux est le plus élevé pour le RN. Donc est ce que ça veut dire que c’est un manque de connaissance, est ce que c’est un manque de culture ? On est une terre effectivement où on est tous mélangés donc c’est grave. On devrait se poser les bonnes questions […] C’est sûr qu’aujourd’hui tout le monde est déçu par le président. Maintenant je suis assez choquée qu’on fasse ce choix là. Je suis zoreille mais si je suis venue ici, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas du tout encourageant. On est dans une méprise totale du sujet alors que tout le monde est au courant et La Réunion devrait d’ailleurs plus se bouger là-dessus. […] Qu’est ce que le parti écolo fait ici à la Réunion pour faire avancer les choses ?" - Angela



"Le score du RN ne me surprend pas du tout. Ça va mal depuis quelques temps quand même avec les gilets jaunes qui manifestent. Et puis les gens, ils en ont marre, ils sont fatigués. Ce n'est pas très positif tout ce qu’on voit donc les résultats ne me surprennent pas […] Le vote c’est le peuple qui parle. Là justement pour faire entendre nos voix, c’est le moment. C’est le seul moyen de s’exprimer, donc il faut y aller. Là c’est officiel, c’est pas comme les gens qui manifestent dans la rue qu’on entend pas forcément. Le papier est officiel donc on a un moyen de se faire entendre." - Marie