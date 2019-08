Les Roches Noires disparaissent inéluctablement en raison des constructions de bord de plage

3. klod le 06/08/2019 18:31



et oui , les " autorisations de construire" sans respect des 50 pas du roi puis de la "loi littorale" : 400 ans que ca dure ! :



la faute à qui , depuis 70 ans ???????????????????? "nout culture" ??????????? "le nou la fé" préjudiciable à la terre de la Réunion ............................ fé peutié ?



: à des "zébus" ou autres "administratifs" peu respectueux de l'environnement qui ont donné les "autorisations de construire" en dépit de la "loi" et du respect , surtout de l'environnement , depuis si longtemps . !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cela me faire croire au "karma" , chacun aura à payer sa "faute" , sok koman .



Respecter sa terre , et le début de la "culture" ........... y a t'il encore une "culture" ?





à chacun "sa faute " ................... "who's responsible" ? on koné la réponse . Mais bon , certains aiment ........................





vive la mer et le littoral, nout VRAI patrimoine , et, subsidiairement, les "lois " de la République qui ne sont pas respectées !