Les Roches Noires vibrent au rythme de la zumba

Le 19/06/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 92

C’est le retour de la Zumba Santé Mouv’. Danseurs amateurs ou confirmés : envie de vous dépenser ? Alors, dirigez-vous vers l’esplanade des Roches Noires le vendredi 28 juin 2019 à partir de 18 heures pour une session plein air gratuite.



Cette manifestation résulte de la labellisation Saint-Paul ville Santé OMS. Il s’agit d’une séance de remise en forme ouverte à tous les types de public.



Si vous voulez y participer : pensez à respecter le dress code en venant habillé en fluo. Aussi, pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le numéro d’information dédié. Le 06 92 00 10 04.



On pourra vous renseigner rapidement et efficacement. Bon, vous savez ce qui vous reste à faire le 28 juin. Alé bat un karé à la Zumba Santé Mouv’ ! Vien à zot !