Les Sirènes “en or” de l’Ouest!

Le 28/05/2019

Les Sirènes de l’ouest, basées à Bois-de-Nèfles Saint-Paul, ont brillé au dernier championnat de France de natation artistique. Elles ont ramené l’or à la maison !



Depuis le mercredi 22 mai 2019 se déroulent les championnats de France Jeunes (12-15 ans) de Natation Artistique à Tours. Plusieurs équipes réunionnaises sont allées disputer le titre ! Parmi les nageuses qui se sont illustrées lors de ce championnat, les Sirènes de l’Ouest de Saint-Paul ont raflé la première place. Le jeudi 23 mai, elles ont été sacrées Championnes de France N2 Jeunes.



Retour sur leur Palmarès :



Dans la catégorie High Kight, sur 19 équipes en compétition



Médaille d’or : Sirène de l’Ouest Saint Paul (Réunion), note 76,9

Médaille d’argent : les Aquanautes (Réunion), note 75,8

Médaille de bronze : les Girondins de Bordeaux, note 75,33

L’équipe des Sirènes de l’Ouest, Championnes de France N2, est composée de : Balssa Poé, Boulet Jeanne, Collet Ambre, Collet Océane, Dumas Camille, Hazebrouck Maëva, Holsteing Lucie, Philippe Emma, Técher Alice, Tirard Ninon. R : Chagnaud Erine et Lecomte Maélys

Les Réunionnaises ont donc été qualifiées pour rejoindre les nationales 1 et sont arrivées 9ème du classement et se situe parmi les 12 meilleurs club de France.



Dans la catégorie duo mixte



- Les Sirènes de l’Ouest est le seul club à présenter un DUO mixte (Ambre Collet et Axel Barranco). Ils ont décroché la médaille d’or.

- Dans la catégorie “imposée garçon”, Axel Barranco est médaillé d’argent.