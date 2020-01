Les Tamponnais aux commandes

Le 03/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 150

L'année 2018 a été l'année de l'éveil, 2019 a été celle de la réaction aux attaques et injustices envers le peuple. 2020 devra être l'année de la resonsabilité: celle de chacun de nous dans son implication pour l'avenir et, en cette année d'élection, celle des représentants politiques! La situation de notre île, de notre ville est inacceptable.



Le Tampon malgré d'évidentes richesses est la 3ème ville la plus pauvre de France ! La moindre catastrophe climatique, la moindre tension internationale et la pénurie (après quelques jours à peine) entraînerait le chaos à la Réunion.



Nous ne sommes indépendants en rien! Et je ne parle pas de cette indépendance qui permettrait juste à certains de devenir nos tyrans . Je parle indépendance alimentaire, énergétique, économique.... politique ? Certainement pas tant que ceux qui sont en charge du développement de la Réunion font passer leurs intérêts personnels avant ceux des réunionnais ! Collectivement, tous, nous savons ce qui aurait pu... mais n'a pas été fait! Beaucoup se taisent espérant encore quelques miettes : il faut que cela cesse !



Les responsabilités doivent être dévoilées! Les prochaines élections sont l'occasion de remettre la politique au service de l’intérêt général! Nous souhaitons aux tamponnais.es et aux réunionnais.es une année 2020 qui réalise enfin leurs vœux.