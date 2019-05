Les Ti Tangues du RC ST-Paul vont se frotter à des équipes nationales

Les Ti Tangues du RC ST-Paul vont se frotter du 8 au 20 mai à des équipes nationales durant une tournée sportive et éducative à travers la France hexagonale. Après les moins de 10 et moins de 12 l’année dernière partis en Afrique du Sud, les moins de 14 vont découvrir de "nouveaux horizons rugbystiques".



Un séjour parrainé par Wenceslas Lauret, joueur réunionnais du Racing 92 et international français.



Les jeunes licenciés du RC St-Paul auront également l’occasion de s’entrainer dans les mêmes conditions que les internationaux puisqu'ils seront notamment hébergés au sein du centre d’entrainement de l'équipe de France de rugby à Linas Marcoussis.