Les agents de Cyclea trouvent une grenade sur la chaîne de tri sélectif

Le 07/04/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 2403

Le travail est stoppé net au Port dans l'immense centre de tri de la société Cyclea. Un agent positionné sur la chaîne de tri des déchets a détecté une grenade sur le tapis roulant, au milieu des déchets destinés à être recyclés.



Par mesure de précaution, le travail a été arrêté immédiatement. Les démineurs sont sur place, ainsi que la police et les pompiers.



Cette trouvaille est d'autant plus surprenante qu'il y a deux semaines à peine, un autre objet insolite et tout aussi dangereux avait été découvert dans les mêmes conditions. Il s'agissait cette fois-là d'un engin explosif, heureusement désactivé comme ont pu le constater, déjà, les démineurs.



Cette grenade retrouvée vers 13H ce mardi s'est retrouvée sur la chaîne de tri alors que ce sont des déchets recyclables du bac jaune qui sont censés se retrouver sur cette ligne de tri.



Voici l'engin explosif retrouvé il y a moins de deux semaines, déjà sur le même tapis roulant de tri du bac jaune (déchets recyclables) :