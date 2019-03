Les agents de la pénitentiaire protestent ce jeudi face aux agressions terroristes

Le 06/03/2019 | Par Zinfos974 | Lu 157

Les agents de la pénitentiaire de La Réunion se mobilisent en soutien de leur collègues métropolitains. Ces derniers doivent faire face, ces dernières années, à des agressions à caractère terroriste.



Ce mardi, au sein de la prison d’Alençon Condé-sur-Sarthe, deux surveillants ont été attaqués au couteau par un détenu radicalisé.



Ce jeudi matin à La Réunion, les syndicats appellent à la manifestation. Dès 6H, devant les trois centres pénitentiaires de La Réunion, le personnel est convié à prendre part au mouvement de grogne contre les moyens qu'ils jugent insuffisants pour faire face à ce profil de détenus.



Le fonctionnement de tous les établissements pénitentiaires de l'île sera perturbé, préviennent les représentants locaux de Force ouvrière et de l’UFAP-UNSa Justice.



"Nos geôles ultra-marines ne sont pas non plus à l’abri de tels drames, pour cela, l’UFAP- UNSa Justice Réunion Mayotte réclame l’adoption d’un protocole de gestion spécifique des détenus radicalisés dans l’attente d’un transfert obligatoire dans un Quartier d’Evaluation de la Radicalisation", attend par exemple l’UFAP-UNSa Justice en termes de réponse du ministère.