Les arrêts de travail pour garde d'enfants seront basculés en chômage partiel dès le 1er mai

Le 17/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1858

Le cap des 10 millions de salariés au chômage partiel bientôt atteint ? Alors que plus de 9 millions d'entre eux y sont déjà, les ministères du Travail et de la Santé ont annoncé ce vendredi que les salariés actuellement arrêt de travail pour garde d'enfant(s) ou considérés comme personnes vulnérables seront à compter du 1er mai prochain placé en activité partielle.



Jusqu'à présent, ces salariés étaient indemnisés à hauteur de 90% de leur salaire brut, quel que soit leur niveau de revenu, sans dépasser 45,55 euros bruts par jour. Dès leur placement le 1er mai en activité partielle, ils percevront une indemnité équivalente à 70% de leur salaire, soit 84% du salaire net et 100% pour ceux rémunérés au SMIC.



Le ministère de la Santé précise que cette indemnité "sera versée au salarié à l’échéance normale de paie par l’entreprise, qui se fera intégralement rembourser par l’État dans les mêmes conditions que le reste de l’activité partielle".



Actuellement, près de deux millions de personnes se trouvent en arrêt pour la garde de leur enfant selon Les Échos. Le transfert vers l'activité partielle va leur permettre d'éviter que l'indemnité journalière chute à 66% au trentième jour d'arrêt.