Les arrêts de travail s'étendent aux personnes à risque de développer une forme sévère du Covid-19

Le 19/03/2020 | Par Zinfos974

Après les arrêts de travail spécifiques aux parents devant assurer la garde de leurs enfants à domicile, la CPAM étend les arrêts aux personnes considérées comme particulièrement vulnérables au Covid-19.

Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;

Insuffisances respiratoires chroniques ;

Mucoviscidose ;

Insuffisances cardiaques toutes causes ;

Maladies des coronaires ;

Antécédents d'accident vasculaire cérébral ;

Hypertension artérielle ;

Insuffisance rénale chronique dialysée ;

Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ;

Les personnes avec une immunodépression : pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d'organe et de cellules souches ; hématopoïétiques ; maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur ; personnes infectées par le VIH ;

Maladie hépatique chronique avec cirrhose ;

Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.



Les arrêts de travail peuvent être rétroactifs, à la date du vendredi 13 mars, et leur durée initiale ne pourra excéder 21 jours, mais seront éventuellement renouvelables selon les mêmes modalités en fonction de l'évolution des recommandations des autorités sanitaires.

Les femmes enceintes et les personnes atteintes de pathologies augmentant les risques de développer une forme sévère du Covid-19 peuvent désormais effectuer une déclaration en ligne , afin de se voir délivrer un arrêt de travail, afin d'éviter les contacts et rester confinées.Sont concernées les femmes enceintes, et les pathologies suivantes: