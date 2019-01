Les ateliers du futur conseil consultatif citoyen prolongés le week end prochain

Le Conseil régional a mis sur pied ce samedi, aux quatre coins de l’île, les premières séances de travail à laquelle gilets jaunes et citoyens pouvaient participer. Objectif : faire des revendications de novembre et décembre derniers des actes concrets.



Dans le nord, des dizaines de personnes ont assisté à l’atelier participatif. L’ordre du jour s’est focalisé sur le statut, les missions et le fonctionnement du futur conseil consultatif citoyen. Le groupe de travail a demandé à la Région de pouvoir continuer les échanges dimanche prochain.



Dans l’ouest, au Conservatoire à rayonnement régional, jusqu’à 160 personnes ont participé à ce premier atelier. Dans le sud, au Campus pro, 106 personnes étaient enregistrées en milieu de matinée. Des petits groupes de citoyens de bonne volonté se sont attelés à synthétiser les revendications largement évoquées lors du mouvement social de fin 2018. Les ateliers ont ciblé quatre thématiques que sont l’octroi de mer, le pouvoir d’achat, l’environnement et bien évidemment le référendum d’initiative citoyenne. A Saint-Pierre également, les participants ont demandé à pouvoir prolonger les discussions la semaine prochaine quand d'autres ont préféré bouder la séance, n'admettant pas le caractère simplement "consultatif" de la future instance. La séance de travail supplémentaire réclamée par les participants aura lieu samedi prochain.



A Saint-Benoît, dans les locaux du Conservatoire à rayonnement régional, la participation était assurément la plus faible des quatre ateliers. Ce samedi matin, un groupe de gilets jaunes de Saint-Benoît déçu par le non respect du livre jaune remis en fin d’année dernière ont quitté l'amphithéâtre quelques minutes après avoir pris place.



Rappelons que le futur CCC tentera de répondre à la grande attente des gilets jaunes en faveur d'une plus grande association des citoyens dans les décisions politiques.



Le 26 janvier, l’ensemble des points abordés dans ces ateliers préparatoires devront être restitués à l’Hôtel de Région.