Les averses de fin d'après midi devraient cesser

Le 24/12/2018 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 62

Réveillon de Noël au calme.

2018 DEC 24 19h52 Mascareignes.(re) bonsoir toutes et tous!La ligne d'instabilité dont je vous parlais dans la publication de 15h15 continue de transiter au large des côtes ouest de la Réunion.Comme anticipé elle reste en grande partie en mer même si sa bordure est a néanmoins touché les côtes ouest et sud et hauteur associées en fin d'après midi.Cheers,Patrick Hoareau.