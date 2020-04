🌡️ Températures prévues

➡️quelques nuages bas taquinent le littoral Sud. Exception faite le soleil inonde l'île.Les thermomètres affichent une courbe ascendante plus prononcée sur le littoral de la moitié Nord entre Boucan et Saint Benoît en passant par le Port et Saint Denis.Après une nuit plus respirable que les précédentes il fait aussi très doux et presque chaud dans l'intérieur comme dans les cirques.➡️la couverture nuageuse péi s'est constituée au cours de la matinée et se concentre plus volontiers sur les pentes du Nord et de l'Est. Les hauteurs de Saint Denis à Saint Benoît sont exposées à quelques averses.La pluie sur la tôle est aussi probable vers la Plaine des Palmistes , les hauts de Sainte Rose et n'est pas exclue sur le littoral entre Saint André et Saint Philippe.a imperceptiblement viré au Sud en début d'après-midi d'hier. Mais aujourd'hui il sera un peu plus sensible sur les plages de l'Ouest remontant jusqu'à la Possession. Les rafales devraient rester inférieures à 50km/h.De l'autre côté de l'île il souffle gentiment au Nord de Saint Philippe et vers Sainte Rose.est belle sur les côtes Nord et Est et peu agitée ailleurs même si une petite houle de Sud-Ouest de 1m50 taquine les rivages Ouest et Sud.La température du lagon est voisine de 28° à 29° .peuvent être légèrement supérieures aux normales sur la moitié Nord et dans l'intérieur . Voir détails ci-dessous.➡️➡️06h25 le 02 --18h17 le 01🧳 La pression atmosphérique à 08h00 à Gillot : 1009.7