Les avocats de la Réunion votent la grève illimitée contre la reforme des retraites

Le 10/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 323

En grève depuis le 6 janvier dernier, les avocats de La Réunion ont décidé ce jour en assemblée, afin de montrer leur détermination contre le projet de loi du futur régime de retraite, de voter la reconduction du mouvement pour une durée indéterminée :

"L’unanimité les avocats ont voté les mesures suivantes pour une durée indéterminée. S’agissant des audiences, une demande de renvoi de toutes les audiences sera faite, faute d’avocat présent.



Le bâtonnier suspend la désignation des avocats pour les permanences pénales de toute nature et suspend les désignations d’avocats à l’aide juridictionnelle et de manière générale, toutes les désignations.



Les avocats sont invités, comme leurs autres confrères français, à se réunir lundi 13 janvier à 14h00 sur les marches de la Cour d’appel.



Le bâtonnier appellera l’attention des magistrats sur le caractère contestables, des jugements et décisions qu’ils pourraient rendre à l’issue d’audiences sans avocat, au regard des principes fondamentaux des droits de la défense et du principe du droit au procès équitable."