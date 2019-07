Les bacheliers de Saint-Paul récompensés

Le 04/07/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 79

On y est : les résultats du baccalauréat vont tomber ce vendredi 5 juillet 2019 à La Réunion ! Et pour fêter l’obtention de leur diplôme, les bacheliers habitant à Saint-Paul sont invités à une cérémonie le mardi 16 juillet à 17 heures.



Ils recevront une récompense sur le parvis de l’hôtel de ville. Attention, pour y participer, il faut obligatoirement s’inscrire avant le vendredi 12 juillet au service Protocole à la mairie centrale saint-pauloise. Et fournir impérativement des photocopies de son relevé de notes et de sa pièce d’identité.



Si vous souhaitez vous renseigner, n’hésitez pas à contacter le service Protocole au 02 62 45 81 40.