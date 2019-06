Les baleines débutent leur show

1. JPP le 02/06/2019 13:00



Je crois que ça ne va pas être possible car il y a trop de pognon à ce faire avec les touristes.



Et puis casser les oreilles des cétacés avec des moteurs thermiques quoi de plus divertissant un dimanche ensoleillé surtout si il y a des requins qui empêchent la baignade.



Principe de base ; la mer est aux hommes que les poissons et autres cétacés le comprennent une fois pour toute disent les surfeurs et autres imbéciles souvent blonds et bronzés.