Les banques offshore mauriciennes de nouveau impliquées dans un trafic international

Le 05/01/2020 | Par Charline Bakowski | Lu 735

La presse mauricienne a révélé ce vendredi que Wikileaks et le média du Qatar Al-Jazeera avaient dévoilé des documents prouvant une importante affaire de corruption, épinglant une nouvelle fois l’offshore mauricien.



Des milliards de roupies auraient transité depuis l'Afrique pour arriver sur des comptes bancaires de l'île Maurice. Le trafic se serait passé entre une société de pêche islandaise nommée Samherji et des hauts-fonctionnaires et des politiciens de Namibie, selon la presse mauricienne.



Wikileaks a révélé de nombreux documents, e-mails et procès-verbaux, à la suite de quoi sept personnes ont été arrêtées en Namibie, dont les ministres de la Pêche et de la Justice, qui ont dû démissionner.



Al-Jazeera a quant à lui révélé que l'île Maurice avait été utilisée pour créer une compagnie fictive afin que Samherji ne s’acquitte pas de ses taxes en Namibie. Cette société, qui se nomme Mermaria Investments, avait officiellement son siège à Ébène. En réalité, Mermaria ne menait aucune activité à Maurice. La Namibie ignorait complètement que cette société n'était que du vent. Comme le révèle la presse mauricienne, Samherji a déclaré vouloir juste utiliser Maurice comme plateforme pour faire sortir de l’argent de la Namibie pour l’envoyer à Chypre.



Selon l'Express mauricien "l’argent découle directement d’une fraude avec des pots-de-vin payés à des ministres, haut-fonctionnaires et politiciens namibiens pour que la compagnie islandaise obtienne de plus gros quotas de pêche dans les eaux namibiennes".