Les bonnes résolutions des Réunionnais pour 2019

1. TICOQ le 01/01/2019 08:44

Que 2019 soit l'année de l'amour et du partage. Ouvrons nos coeurs, nos bras et nos portes à nos amis sri-lankais pour que beaucoup d'autres les suivent et viennent profiter des largesses de notre solidarité.

2. Le bougre le 01/01/2019 09:32

Bonne année!

(Vous avez pas fini dans ch...) 😁

3. Fidol Castre le 01/01/2019 10:26

Ma résolution est de ne pas en prendre.

4. cafriplainoise le 01/01/2019 10:43

Bonne année ! 2019 sera une année difficile, et je souhaite la solidarité entre les réunionnais

5. Kayam le 01/01/2019 12:23

Bonjour. Nous voilà en une année nouvelle. Où :

- les peines pleureront des désespoirs

- les larmes verseront des pluies amères

- les secrets révèleront des aveux

- les communications ouvriront les paroles

- les espoirs se mêleront aux attentes

- les rêves accompagneront les réalités

- les envies souriront aux plaisirs

- les bonheurs illumineront les joies

- la Paix réunira les différences

- l'Amour embrassera les étreintes

De chacun, des uns, de certains, de beaucoup.

Les vôtres, les nôtres, les tiennes, les miennes.

Que 2019 apporte les souhaits.

Que cette nouvelle année me soit très belle, en une multitude de couleurs. À plusieurs points.



BONNE ANNÉE à tous.☺

6. Tijean le 01/01/2019 12:46

Bonne année avec une vraie politique de développement pour la reunion ainsi qu'une sérénité sociale.

7. Morderire le 01/01/2019 13:32

Moi j'arrête les clopes, la dodo, le Charrette et le zamal, j'éduque mes enfants, je fais des cadeaux à ma femme et pas à ma Seat, je ne joue plus au loto, je ne passe plus mes week-ends dans les supermarchés mais j'emmène ma famille dans les hauts et je ramasse mes déchets, et j'arrête de tenir des propos racistes et/ou xénophobes dans les colonnes de Zinfos, bref on va se faire chier en 2019!

8. Manu le 01/01/2019 13:46

Bonne année zot toute dot la entende président la pour 2019 li commence serve à li directement sur la paye les mieux après li prend le reste en mi souque. Goute à moins

9. chavez le 01/01/2019 13:52

Vu les tetes de vainqueurs ! àa va etre dur ! tres dur !

10. Réveillez vous le 01/01/2019 14:53

Les choix on les fait à chaque instant ...pas besoin d'un jour spécial !

11. Gratel le 01/01/2019 15:10

Je vais continuer à aimer ce monde même s'il est menacé.

12. pope man le 01/01/2019 16:18

Notre corps et notre esprit sont un temple divin car le souffle de Dieu nous anime. Les résolutions ne sont que bonne qu'avec la force de l'esprit de la contemplation de la société dans ses bons penchants et mauvais penchants . Le bien et le mal sont ancrés en nous . Spolions nous comme des diamants pour opter pour le bien et la pureté de l'âme de l'esprit et du corps . Namasté.

13. Beber974 le 01/01/2019 17:45

N''obliez pas notre vivre ensemble, ce qui fait la richesse de notre culture et soyez un modèle exemplaire pour le Monde en établissant la Paix, et non pas en détruisant ce qu''on a construit. Faisons aussi avec les moyens qu''on a.....

14. Jules Bénard le 01/01/2019 17:52

La meilleure des résolutions est de ne pas en prendre car on ne les tient JAMAIS !

C'est ma politique depuis quelques décennies.

Cela ne m'empêche pas de vous souhaiter une bonne année à tous et BONNE BOURRE !

15. MôveLang le 01/01/2019 20:02

Moi, j''ai décidé de gagner à l''euromillion, le loto, le tiercé, le quinté, le loto sportif, et le freedomilliard, Ça me suffira

16. la gitane le 01/01/2019 23:24

moi j'ai décidé de devenir cougar....



et visiblement... il y a une forte demande....

17. le kiré totocheur de la pointe du diable, lé + cathodix que catholix? le 02/01/2019 01:55

@17



Vous allez empêcher quelques uns de dormir à se questionner sur le nom de votre site, au risque de prendre deux calottes avec leur moitié.



Moi-même je me demande à quoi peut bien ressembler une cougar gitane dansant avec des castagnettes ? Mais de qui ?

18. le taz le 02/01/2019 04:29

moi, j'ai décidé d'être d'assumer mon étiquette socialo-communiste, en gros gauchiste :



- y'a des logements libres et pas chers en pagaille,

- y'a du travail et pas de chômage,

- nos caisses de retraites sont pleines,

- la santé est gratuite et nos hôpitaux marchent au poil

- le vivre ensemble est parfait, nos pompiers et nos policiers ne sont pas caillassés dans des zones de non droit n'ont jamais existé,

- et si tout ça ne peux pas exister sans le travail dont nous, socialistes, rêvons d'en réduire la quantité :



creusons

creusons

creusons



la dette que nous laisseront à nos enfants.

bien fait pour leur gueule !



trop cool d'être irresponsable et naïf....

en plus, on peut, sous couvert de gauchisme, de traiter tous les réalistes de fachos et de racistes !

trop facile....

vive 2019....



et 2020, l'argent va tomber du ciel par liasses de billets de 200....

vous imaginez pas le nombre de pauvres qu'on va pouvoir accueillir en france et qu'on va imposer aux sans dents...

19. titi974 le 02/01/2019 07:44

Toutes les nouvelles années sont pleines de résolutions que personne ne prend jamais...alors autant ne pas en prendre et vivre normalement dans le respect des autres et de la nature...

20. Fidol Castre le 02/01/2019 09:13

@19 Tu as oublié un grand principe socialiste : se consoler de ses échec par l'impôt punitif.



ça ne marche pas, ça tue le pays, ça plait à la populace et ça fait gagner les élections.