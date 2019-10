Les "brigades vertes" de la Cinor, de la Cirest et de la Civis unissent leurs efforts dans la lutte contre les dépôts sauvages

Le 12/10/2019 | Par SI | Lu 222

Farahnaz Dindar, cheffe de brigade de la police de l'environnement de la Cinor:

Eric Rousseau, responsable de la brigade de l'environnement de la Civis, communauté d'agglomération pionnière dans l'île concernant les brigades vertes:

Mickaël Boyer, chef de la brigade environnementale de la Cirest:

Les brigades environnementales de la Cinor, de la Cirest et de la Civis à l'unisson pour lutter contre les dépôts sauvages. Une rencontre inter-BIE (brigade intercommunale de l'Environnement) a été organisée entre les agents mardi dernier à la Cinor. Le but: échanger sur les méthodes mais aussi coordonner les actions entre les BEI des trois communautés d'agglomération, qui seront désormais en relation pour traquer les bandcochon et makotes de l'île.Face aux mauvaises mentalités qui continuent de perdurer chez certains, les bilans de Bandcochon sont là pour les relever chaque semaine , les intercommunalités ont décidé de passer à l'action avec ces "brigades vertes". Ces unités urbaines et périurbaines sont composées d'agents assermentés en tant qu'Agent de surveillance de la voie publique (ASVP), chargés de traiter toutes les atteintes à l'environnement.Elles ont également pour mission de faire respecter les calendriers de collecte et de sensibiliser la population à la problématique des déchets trouvés dans la nature et les lieux publics.Selon les intercommunalités, les amendes peuvent varier entre 35 euros pour le non-respect des calendriers de collecte à 1 500 euros pour une contravention de 5e classe.La rencontre interbrigade Cinor-Cirest-Civis de mardi est la première de ce type entre les agents des trois BEI. Ce type de rencontre entre les agents est amenée à se renouveler au moins une fois par semestre."Je suis très contente de cette réunion car tout comme nous, les deux autres intercommunalités sont très motivées pour lutter contre les dépôts sauvages. Leurs retours d'expérience de terrain nous motivent également à la Cinor, puisque nous sommes la dernière communauté d'agglomération à bénéficier d'une brigade environnementale. Cela incite nos agents à prendre exemple sur eux".Actions menées depuis le 1er juillet 2019 par la brigade verte de la Cinor:Au total sur les 3 communes, 226 dépôts constatés et 57 personnes visées. Depuis la mise en place des GVE le 24 septembre, la police de l'environnement de la Cinor a déjà délivré 5 procès-verbaux (2 à Saint-Denis, 2 à Sainte-Marie et un à Sainte-Suzanne)."C'est un travail de longue haleine. Notre brigade existe depuis 2007 et il a fallu former les gens, faire des formations, connaître les textes de loi, assermenter les agents sans oublier de mettre en place les PVE (PV électroniques). Aujourd'hui nous sommes 13 agents. L'accueil du public est plutôt favorable car les gens en ont marre des dégradations environnementales commises par certains individus. Les gens adhèrent à notre action et nous avons de très bons retours du côté de la Civis."Actions menées depuis 2017 par la brigade verte de la Civis:Plus de 1 500 interventions et plus de 1 300 pv électroniques délivrés."Notre brigade verte est composée de quatre agents, qui sillonnent les six communes de la Cirest. Notre mission principale est de faire cesser les infractions. Pour cela, nous disposons de deux leviers: la mise à disposition d'un numéro vert permettant aux administrés de nous signaler une infraction et les patrouilles de la brigade bien entendu. Notre objectif prioritaire est de faire en sorte que le pollueur soit sanctionné et non pas quelqu'un qui n'a rien fait. Pour cela, nous disposons de plusieurs paramètres qui nous permettrait de retrouver ce mis en cause. Lorsque notre brigade a été créée, j'ai eu vent de ce qui se faisait déjà à la Civis. Je me suis dit pourquoi ne pas créer une "inter-BIE" pour voir ce qui se fait dans les autres intercommunalités et partager ainsi nos retours d'expérience et faire en sorte que La Réunion dans son ensemble soit propre".Actions menées par la brigade de la Cirest (du 1er mars au 30 août 2019):Nombre total d'interventions: 505Interventions avec ramassage + GVE: 255Interventions avec ramassage + rappel à la loi: 205Interventions sans suite (absence d'éléments): 45Nombre de procédures au parquet: 2