Les calendriers de collecte des déchets 2019 distribués

Le 19/12/2018 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 96

Apposez un Stop Pub sur votre boîte aux lettres, vous ferez une économie de 40 kg de déchets par an ! (vous ne recevrez plus les tracts publicitaires commerciaux et vous continuerez à recevoir l’information locale)

Passez à la dématérialisation, vous pourrez toujours vous tenir informés des dernières promos ou bonnes affaires dans les magasins, en consultant par exemple le site.

Le Territoire de la Côte Ouest (TCO) indique aux habitants des cinq communes de l’ouest (Saint-Paul, La Possession, Le Port, Trois-Bassins et Saint-Leu) de la distribution en cours des calendriers de collecte de déchets.Nous publions ci-dessous le communiqué du TCO.À vos côtés au quotidien, vous saurez toujours quand sortir vos déchets pour la collecte en porte-à-porte. Retrouvez le calendrier de collecte en décembre dans votre boîte aux lettres (distribution en cours) ou à partir du 1er janvier 2019 en ligne:- sur le site du TCO, rubrique mon calendrier de collecte- ou avec l’ appli mobile TCO Agglo.+ d’infos : 0 800 605 605 (appel gratuit depuis un poste fixe à La Réunion)Les médiateurs du TCO distribuent depuis début décembre les calendriers de collecte des déchets 2019, version papier.Vous avez peut-être eu l’occasion de les rencontrer et d’échanger avec eux, pour bien comprendre le fonctionnement de la collecte en porte-à-porte et poser toutes vos questions sur le tri des déchets ou autre interrogation …À l’approche des fêtes, les boîtes aux lettres débordent de tracts publicitaires !Faites donc attention à bien récupérer votre calendrier de collecte des déchets 2019… Ne le confondez pas avec vos publicités, au risque de le jeter dans votre bac jaune Si vous ne l’avez pas encore reçu, patience… La distribution se poursuit encore pour quelques jours et devrait être bouclée avant la fin décembre 2018.Pour ne plus vous laisser envahir par les tracts publicitaires, qui génèrent d’ailleurs beaucoup de gaspillage de papier et contribuent à la déforestation de la planète, adoptez ces écogestes futés !