Les cartes sont rebattues à Sainte-Marie après la longue période Lagourgue

Le 15/03/2020

Candidats

Voix

% exprimés

Jean-Louis Lagourgue (Union de la droite)

9 684

65,76

Christian Annette (PS)

3 382

22,96

Mario Lechat (Modem)

1 659

11,26



Richard NirloCéline Sitouze (Avec Céline, osons le changement), Gérald Maillot (Réussir ensemble pour Sainte-Marie), Richard Nirlo (Sainte-Marie, terre d'ambition et innovation), Christian Annette (Réussir Sainte-Marie), Olivier Joseph (Sainte-Marie d'abord !), Yves Ferrières (Agir pour l'intérêt commun), Bélinda Adekalom (Ensemble Sainte-Marie réunie), Grégoire Cordeboeuf (Sainte-Marie, c'est vous !)La commune de Sainte-Marie compte 33 160 habitants et fait partie de la Communauté intercommunale du Nord de La Réunion (Cinor).Après le long règne de Jean-Louis Lagourgue (1990-2018), ce dernier a dû laisser sa place - après avoir été élu sénateur - à son premier adjoint Richard Nirlo en raison de la loi sur le cumul des mandats.Depuis, la fin de mandature a été particulièrement compliquée pour ce dernier, qui a dû maintenir sa majorité pour éviter qu’elle n’explose et tenir bon face aux nombreuses affaires dans lesquelles la commune est impliquée.Richard Nirlo devra batailler pour conserver son fauteuil de maire puisqu’il aura face à lui le président de la Cinor, Gérald Maillot, qui dispose également de soutiens dans la commune, tout comme les opposants historiques, Céline Sitouze (ex-PS) et Christian Annette (PS).Inscrits: 22 666Votants: 15 252Blancs et nuls: 527Participation: 67,29%Exprimés: 14 725