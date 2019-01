Les centres de loisirs de Saint-Paul se mettent au vert

Le 15/01/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 91

Un séjour au centre de loisirs du 03 au 23 janvier 2019 pour les 2 327 jeunes saint-paulois qui sont accueillis au sein des 26 centres que compte la commune. Au cœur même de ces temps de loisir, le développement durable, un thème de sensibilisation plus que nécessaire.



Ainsi, chaque action et geste individuel proposés dans les animations éducatives en direction des jeunes de 3 à 17 ans ont pour objectif de contribuer à une amélioration du bien-être de la planète.



Une rencontre gramounes-marmailles ! Voici l’objectif de la journée intergénérationnelle organisée ce vendredi 11 janvier 2019 à l’école élémentaire du Guillaume dans le cadre de l’Accueil de loisirs sans hébergement de la Ville de Saint-Paul. Jeux, repas traditionnel, rires et bonne humeur rythmaient les échanges.



Plusieurs clubs du troisième âge (Joie de vivre, Acacias et Printemps) participaient à cet événement.