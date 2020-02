Les clashs se multiplient après les débats télévisés : Cette fois, c'est entre Claude Hoarau et Yvan Dejean

Le 16/02/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 1302

C'était jeudi soir sur le plateau d'Antenne Réunion, à l'occasion du débat télévisé pour les élections municipales dans la ville de Saint-Louis.Une fois le débat fini et les caméras éteintes, le débat a continué. C'est peut-être même là que le plus important a été dit.C'est Claude Hoarau, l'ancien maire PCR qui a depuis fondé son propre parti baptisé Action Populaire de la Réunion, interpelle Yvan Dejean, le secrétaire général du Parti communiste de La Réunion, en lui demandant pourquoi il se présente à ces élections.Ce dernier lui répond que c'est tout simplement parce qu'il représente le PCR et qu'il est donc tout à fait légitime à le faire.Après quelques échanges sur un ton limite cordial, le ton monte un peu plus et Yvan Dejean demande à Claude Hoarau d'arrêter de mentir aux Saint-Louisiens et à ses militants : "Pourquoi tu demandes à Pierre Vergès de venir dans tes meetings? Pourquoi tu mets partout des photos de Paul Vergès? Tu sais bien que c'est Paul qui, en 2016, t'a demandé de quitter le Parti..."Claude Hoarau baisse la tête et lâche d'une voix mal assurée : "Oui, c'est vrai".Cyrille Hamilcaro, qui se trouvait à proximité, renchérit et dit une phrase du genre : "Ca y est, la vérité est dite" !Dommage que les caméras ne tournaient pas. Sûr que ce passage aurait fait le buzz à Saint-Louis... Comme pour le débat sur St-Denis avec le clash entre Nassimah Dindar et Yvette Duchemann sur Réunion 1ère , c'est souvent une fois le débat terminé que c'est le plus intéressant !