Les clés du bonheur pour 7 familles au Grand Pourpier

Le 11/10/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 364

Ce vendredi 11 octobre a été inauguré le groupe d’habitations le Grand Pourpier à 10h. Proche du Centre Hospitalier Ouest Réunion et de la quatre voies, cette nouvelle résidence est composée de 24 PLS, des logements bénéficiant du dispositif Prêt Locatif Social (les logements PLS permettent à des personnes qui ont des revenus limités d’accéder à un logement) et de 14 LLTS ( le loyer est plafonné pour le LLTS).



Si une poignée de locataires avait déjà aménagé depuis fin septembre, 7 familles ont reçu les clés de leur nouveau logement ce vendredi 11 octobre. Un petit trousseau de clé qui signifie beaucoup : un nouveau départ pour ces nouveaux habitants.

À l’instar de Daniel, qui s’est vu attribuer un studio au sein du lotissement après avoir monté un dossier auprès du Centre Communal d’Action Social de Saint-Paul. “Je pense avoir eu beaucoup de chance franchement”, s’étonne-t-il en venant chercher les clés de son futur foyer.



Sur ces 38 logements du groupe d’habitations le Grand Pourpier, une partie -soit 14 logements- est réservée aux personnes âgées. Marie-Françoise, qui vient de récupérer les clés de son 45 mètres carrés, est heureuse d’apprendre que le bâtiment de deux étages est doté d’un ascenseur. “Ça m’arrange, dans mon ancien immeuble je devais monter trois étages”, se réjouit la nouvelle résidente.



Sous la coordination de la SHLMR, les travaux de l’opération Grand Pourpier ont été lancés en novembre 2017 et ont duré 22 mois. À terme, des commerces devront accueillir le public à l’entrée de la résidence (côté route).



Pour la symbolique, chaque nouveaux locataires s’est vu remettre une plante aromatique : persil, coriandre ou piment. L’idée : que chacun d’entre eux prenne soin de leur cadre de vie en cultivant les petits jardins de la résidence.