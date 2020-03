Les colis alimentaires pour personnes fragiles ne seront pas livrés avant la semaine prochaine

Le 27/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1260

L'annonce faite par le président du conseil départemental Cyrille Melchior de la livraison de 12 000 paniers de fruits et légumes aux personnes isolées a suscité un grand nombre d'appels téléphoniques vers les services sociaux ce matin.

Nous avons reçu le témoignage de Jean-Michel Sévagamy, qui vit seul avec sa femme. Tous deux sont aveugles et dépendent donc de l'aide externe, qui, pour cause de confinement, se fait moindre. Monsieur Sévagamy a tenté, toute la matinée de ce vendredi, de joindre les services sociaux de la mairie de Saint-Louis, puis l'antenne du département, et enfin, de guerre lasse, a appelé le standard du conseil départemental. La personne jointe au département lui a confirmé que nombreuses étaient les personnes lui faisant part de ces difficultés.



Nous avons, à notre tour, fait ce même cheminement téléphonique: personne au bout du fil. Seule la standardiste du département nous a répondu, confirmant le récit de Monsieur Sévagamy. Les services sociaux ne sont pas joignables en ces temps de confinement, ce qui est préjudiciable aux plus fragiles d'entre nous.



Les mesures d'urgence annoncées par Cyrille Melchior ont été votées ce matin, et les colis alimentaires seront distribués à compter de la semaine prochaine, par les CCAS. Il reste à espérer que les services sociaux soient ouverts d'ici là, pour cela, il faudrait que les fonctionnaires territoriaux puissent travailler en sécurité.