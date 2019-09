Les comités d'oeuvres sociales des hôpitaux se fédèrent face au gouvernement

Le 20/09/2019 | Par B.A | Lu 405

Les comités d'oeuvres sociales des hôpitaux d'Outre-mer, créés en 1961, ont pour objet d'aider les agents hospitaliers, d'une part en mettant à leur disposition des lieux de vacances, d'autre part en leur octroyant des prêts si besoin.



Par ailleurs, les comités d'oeuvres sociales, dans les DOM, avancent les compensations salariales en cas de maladie. Financés par les hôpitaux à hauteur de 1,5% de la masse salariale, ces comités sous forme d'association gèrent de l'argent public.



Les présidents des comités de Guyane, Martinique, Guadeloupe et Saint-Pierre et Miquelon tenaient leur conférence à La Réunion. Ils ont décidé à l'unanimité de créer une fédération des comités des DOM, afin d'harmoniser leurs pratiques, et de peser plus face aux attaques gouvernementales. En effet, la Cour des Comptes, dans un rapport daté de 2018, leur a reproché un manque de clarté.



La CRC de La Réunion reproche au comité local de se substituer à la Sécu



La Réunion et la Guadeloupe ont de plus été auditionnées par les Chambres Régionales des Comptes, et les autres DOM s'attendent à subir la même opération. "Nous sommes dans le viseur du gouvernement, aussi nous devons être solidaires face aux attaques", dit le président du comité Martinique.



Dans le rapport de la CRC de La Réunion, est reproché au comité local de se substituer à la Sécurité Sociale en palliant le manque à gagner salarial lors d'arrêts maladie. Un reproche qui paraît étonnant aux présidents de comités, concernant des oeuvres sociales, ce qui est pourtant leur objet. Une réflexion sera menée par le conseil d'administration du comité réunionnais, qui regretterait de devoir mettre fin à ces aides.



Cette fédération représentera pas moins de 30.000 agents hospitaliers, et Mayotte les rejoindra peut-être, la CRC ayant demandé au comité des oeuvres sociales de La Réunion d'apporter une aide logistique à l'hôpital de Mayotte, qui va créer son propre comité. L'harmonisation des pratiques se fera avec une plus grande communication des présidents de comités régionaux, qui se réuniront par visioconférence, ainsi plus souvent que leur conférence annuellement organisée à Paris.