Les commerçants fêtent Noël !

Le 16/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 150

Vous n’avez pas encore fait vos achats de Noël? Pas de panique ! Du 21 au 24 décembre les commerçants du centre-ville de Saint-Paul et de Saint-Gilles fêtent Noël et vous proposent des animations ! Notez également que les magasins seront ouverts le 20 décembre, au programme de cette journée festive : Père et Mère Noël en calèche, ateliers ballons, stand de maquillage, spectacle de danses, animations au centre-ville…



Au centre-ville de Saint-Paul : Les magasins seront ouverts en continu !

– Le 20 et 22 décembre de 9h à 18h

– Le 23 décembre de 9h à 20h

– Le 24 décembre de 9h à 18h



La nocturne se déroulera le 21 décembre jusqu’à 22h.



À Saint-Gilles, les magasins seront également ouverts en continu du 20 au 24 décembre de 9h à 19h.