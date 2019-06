Les comptes 2018 de la CCIR approuvés, avec quelques réserves

1. Antoine le 21/06/2019 11:48



Oté ! on retrouve le grand et célèbre Jocelyn TRULES au côté du président de la CCIR. Le même Jocelyn TRULES qui s'est payé les grosses primes de plus de 100 000€ à la mairie de Ste Marie alors que les employés communaux ramassaient les miettes. Il s'en est même vanté dans la presse en disant qu'il ne remboursera pas.

Les profiteurs et les impunis passeront toujours partout et on s'étonne que les gilets jaunes bloquent les routes et soient en colère .



En regardant la photo on a bien l'impression de ne voir que des parrains ......