"Les conditions actuelles rassemblent les facteurs ayant conduit à la dernière attaque de requin"

Le 20/08/2019 | Par N.P | Lu 792

Suite au dernier épisode de forte houle sur les côtes ouest et sud de l’Ile, le Centre de ressources et d’appui pour la réduction du risque requin recommande à tous les usagers de la mer d’observer la plus grande prudence.



"En effet, après chaque épisode de forte houle la turbidité de l’eau peut être importante. Cela constitue un facteur propice à la fréquentation des côtes réunionnaises par les requins bouledogue potentiellement dangereux, et aggravant ainsi le niveau de risque", indique le CRA.



Par ailleurs, du fait de conditions de mer dangereuses, les opérations de pêche de prévention n’ont pas pu se déployer. "Les dernières opérations de pêche le long des côtes ouest et sud-ouest ont eu lieu respectivement les 15 et 8 août. Le programme réunionnais de pêche de prévention reprendra lorsque les conditions de sécurité pour les sorties en mer seront réunies".



Le CRA met en garde : "Il est à noter que les conditions actuelles rassemblent ainsi tous les facteurs ayant conduit à l’attaque du 9 mai 2019. Dans ces conditions particulières, il est conseillé d’observer la plus grande prudence dans la pratique des activités nautiques."