Les conditions deviennent graduellement moins humides jusqu'à un dimanche assez chaud et plus lumineux

Le 12/09/2019 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 450

REUNION

PREVISIONS POUR LA NUIT DU JEUDI 12 AU VENDREDI 13:



Les régions Est et Nord Est restent sur la trajectoire des paquets nuageux et parfois pluvieux venus de l'océan.



Sur le reste de l'île la nuit est calme.



Les températures minimales sont assez douces pour la saison. Les plus fraîches se situent vers le Maïdo et les hauteurs de l'Ouest où le ciel est plus dégagé que sur celles de l'Est.



PREVISIONS POUR LE VENDREDI 13 :

Le matin les entrées maritimes provoquant des averses isolées concernent encore le littoral entre Saint Joseph et Sainte Marie voire Saint Denis.



La Plaine des Palmistes, Salazie, les hauts de Sainte Rose et les flancs du volcan restent exposés.



Ces averses sont probablement moins nombreuses que celles observées mercredi matin.



Temps variable au sommet du volcan.



Dans la matinée le temps s'assèche progressivement sur la moitié Est avec des éclaircies plus larges probables sur le littoral Nord et Nord Est.



A l'Ouest de Saint Denis et de Saint Joseph : journée classique qui débute sous un soleil généreux.

Bonnes conditions en début de matinée au Maïdo.



L'après midi l'intérieur et les pentes sont envahis par la couverture nuageuse péi qui lâche quelques ondées en particulier sur les hauts du Nord Ouest. Mais une ou deux averses restent possibles vers la Plaine des Palmistes et temporairement sur la région du volcan et des hauts de Sainte Rose.



Le Maïdo est sous les nuages et les plus hauts sommets sont temporairement accrochés.



L'alizé flashe autour de 60km/h sur le Sud Sauvage et vers Pierrefonds et plafonne à 50km/h vers Gillot.



Petite houle venant du Sud sur les côtes Sud et Sud Ouest. Mer agitée par l'alizé sur les côtes Est et Nord Est.



Une maximale de 28° est attendue vers Grand Fond/Saint Gilles. La sensation de fraîcheur commence à reculer sur la moitié Est surtout si les éclaircies annoncées sont bien au rendez-vous.



TENDANCES POUR LE SAMEDI 14 ET LE DIMANCHE 15 :



Samedi : on note encore de l'humidité le matin sur la moitié Est mais les éclaircies sont plus larges par la suite.

Il fait plus doux. Alizé modeste sur le Nord et le Sud.



Dimanche s'annonce comme une assez belle journée surtout le matin avec un thermomètre en forme pour la saison.

Vent faible et mer peu agitée.

2019 SEPTEMBRE 12 17h45Graphique : vendredi en début de matinée des averses touchent encore les régions Est et Nord Est de la Réunion. La tendance vers un temps plus clément est progressive (Arome. METEO FRANCE)