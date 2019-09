Les conducteurs de Car Jaune en première ligne face à l'évolution de la société

Le 22/09/2019

De part son métier, qu’il exerce avec passion, Edmond Brisso répond aux besoins de mobilité des Réunionnais. A l’occasion de la Semaine européenne de la mobilité, Zinfos a rencontré ce conducteur de bus qui affiche 25 ans au compteur. Le lien social est au coeur de son travail. Portrait.

La Semaine européenne de la mobilité s'achève ce dimanche. L'occasion de rencontrer les acteurs qui sont en contact direct avec les usagers des transports publics.



Edmond Brisso est conducteur de car depuis 25 ans. 25 ans qu'il sillonne les routes de l’île avec le sourire et ce malgré l'évolution du rapport avec les passagers. Une question d'époque sans doute...



"Enfant, je voyageais avec mes parents et si il y avait de la place, je me mettais devant pour être au plus près du chauffeur. Et quand le bus tournait, mon coeur tournait avec". Ce métier, il en rêvait marmaille. Après cinq années passées au volant d’un camion, il officie par la suite chez Charles Express. Aujourd’hui, il intervient sur le réseau Car Jaune.



Il y a quelques années, pour "évoluer", Edmond a "quitté le réseau" pour devenir contrôleur. Un poste qu’il a finalement laissé pour reprendre sa place en tant que chauffeur.



"J’avais perdu le sourire, mais c’était inconscient. Les passagers qui ont l’habitude de voyager avec moi me l’ont fait remarquer", se souvient-il. Le contact n’était évidemment pas le même. En tant que conducteur, "les gens comptent sur nous pour se déplacer". Sa mission, il l’entend donc comme un service public qui exige "politesse, sourire pour accueillir et disponibilité pour renseigner".



Aujourd’hui, il est interdit de discuter avec le chauffeur durant le trajet, mesure de sécurité oblige, mais les échanges avec les passagers en gare ou avant de monter dans le bus sont encore relativement présents.