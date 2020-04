Les corbeaux sous l'Occupation ...du virus !

Le 03/04/2020 | Par Alain NIVET | Lu 120

Je lisais récemment une chronique de Pierre Groc au sujet des jours sombres de notre Histoire , que nos anciens ont, hélas, connus.

La phrase qui m'a interpellé est celle-ci :



"Il faut que les gens se souviennent....et si possible, que cela ne recommence pas " !



Voeux pieu ! L' Histoire est un perpétuel recommencement. Dommage !



L'humain n'a pas évolué quoi qu'on en dise . Chassez le naturel, il revient au galop . Les gènes restées endormies se sont réveillées.

Certes, nous ne sommes pas sous les bombes et la mitraille, mais à la merci d'un ennemi insidieux, redoutable, mortel , le COVID 19.



La délation est de retour, les réseaux sociaux aidant ! La terreur a tourné à la peur du voisin !



On dénonce sous le couvert de pseudos.



L'antisémitisme a cru de façon exponentielle, les appels à la haine contre les parisiens qui vont chercher refuge en province,. et j'en passe......



Et puis il y a les corbeaux de quartiers, ces inconnus à l'abri d'un pseudo qui laissent des petits mots gentils sur la porte de leur voisin (voisine) personnel soignant, les "invitants " à quitter leur domicile, pour risque de contagion. Ces mêmes corbeaux qui déposent une lettre , anonyme bien sûr, sur le pare-brise de ces mêmes soignants, leur enjoignant à garer leur voiture au plus loin.



Il n'y a pas que des corbeaux ! Il y a aussi des vautours, ces propriétaires peu scrupuleux qui "virent "une famille qui a de près ou de loin un lien avec la Santé.



Et je n'oublie pas ces quartiers 'protégés" par un Etat incapable de faire régner l'ordre. Il n'y a pas un jour où le véhicule de l'infirmière n'est pas vandalisé par des cagnards , pour récupérer des masques destinés à la revente au noir. Idem pour leur cabinet.



Mais dans tout ce fatras, The Winner is :"les réseaux sociaux" !



Facile le pseudo. On peut être con, lâche, on ne s'exprime pas, on dénonce !



Juste un coup de gueule.