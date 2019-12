Les dates des marchés forains avancées

Le 27/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 102

La ville de Saint-Paul communique les jours de marchés. Ceux prévus à la Saline, Saint-Gilles-les-Bains et Plateau Caillou se dérouleront le mardi 31 décembre 2019 aux horaires habituels. Ils sont avancés d’une journée en raison du jour férié, le 1er janvier 2020.



Pour rappel, le marché forain de Saint-Paul se tenait bien le 20 décembre et les marchés de la Saline, Saint-Gilles-les-Bains et Plateau Caillou avaient lieu le 24 décembre, un jour en avance également. Toujours en raison des jours fériés des 20 et 25 décembre.