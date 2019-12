Les dates des marchés forains de la fin d’année

La ville de Saint-Paul communique les jours de marché pour cette fin d’année 2019 avec les trois jours fériés prévus. Le marché forain de Saint-Paul sera maintenu le vendredi 20 décembre.



Les marchés des mercredis 25 décembre et du 1er janvier seront avancés aux mardis 24 et 31 décembre aux horaires habituels à la Saline, Saint-Gilles-les-Bains et Plateau Caillou.