Les décisions prises en conseil municipal de La Possession du 23 décembre 2019

Le 24/12/2019 | Par Zinfos974 | Lu 77

Le communiqué de la Ville de La Possession concernant les affaires votées en conseil municipal de ce 23 décembre 2019 :

Collège à la Possession



La Ville de La Possession a procédé à la révision partielle à travers son PLU, d’une zone agricole en zone constructible pour l’implantation d’un 4ème collège avec ses équipements ; espace de restauration, un gymnase, avec une facilité d’accès des transports en commun, dans le périmètre de Cœur de Ville, là où 3000 habitants sont attendus à terme et situé en plein centre-Ville. Cette révision permettra également l’implantation d’équipements de proximité et d’autres logements collectifs. Sur l’espace agricole maintenu soit 2.5 hectares, un espace d’agro-écologie urbaine symbolisé par un hub agricole permettra de mixer à la fois des pratiques d’agriculture en pleine terre et des innovations agricoles : aquaponie, ruches…



Insertion des jeunes



Partenaire avec l’Association « Nos quartiers ont du talent » dans le domaine de l’insertion professionnelle des jeunes diplômés Bac+3 âgés de moins de 30 ans et issus de quartiers prioritaires ou de milieux sociaux défavorisés, la Ville a de la Possession a acté lors de son conseil municipal sa participation en tant que membre de l’association.



Economie et développement durable



La cession de deux parcelles communales a été acté lors du Conseil Municipal, dans le cadre de la réalisation du projet « Venelle des Lataniers - Pôle de dynamisme commercial en centre-ville de La Possession» où 17 logements et un local d’activité y seront implantés en centre ville, comprenant également des espaces de végétalisation. Et dans le cadre du Projet « Atmosphère » ; le secteur de Moulin joli pourra compter 20 logements et 3 locaux d’activités.



Budget prévisionnel 2020



En matière finance c’est un budget prévisionnel pour 2020 comprenant 17 millions d’euros de dépenses d’équipement, ainsi qu’un auto-financement soit la capacité pour la Ville; à hauteur 3.5 millions euros, pour le financement des investissements sans recours à des emprunts.



Sécurisation du réseau d’eau à Aurère



Le conseil municipal de la Possession a également approuvé le projet de sécurisation du réseau d’eau brute d’Aurère à ainsi que le plan de financement prévisionnel de l'opération. Les travaux entrepris à Aurère, estimés à 128 928.02 €HT comprendront la sécurisation du captage de la ravine Augustave afin de prévenir toute obstruction par des matériaux et contamination végétale ou animale ainsi que la sécurisation du réseau par le remplacement de la conduite mère devenue vétuste. Le financement de l’état s’effectuera à hauteur de € 75 % avec une participation de la Ville de 31 972.00€ .



Ville de la Possession membre du GIP



Compte tenu de la situation géographique particulière et de l’importance de Mafate pour le tourisme et la biodiversité de La Réunion, la Ville de la Possession a adhéré au GIP Mafate comprenant la préservation de l’environnement et de la limitation de l’impact humain sur cette nature préservée. Coordination, co-maîtrise d’ouvrages comme la gestion et entretien de la piste de la Rivière des Galets, gestion de l’eau brute et mise en œuvre de solutions dans une optique de développement durable feront partis des missions principales du GIP. Durée de l’instance 10 ans, la Ville participera financièrement de 26 000 € par an.