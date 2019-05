Les députés se mobilisent pour la baisse des prix des colis postaux en Outre-mer

Le 17/05/2019

Un collège de députés présente une proposition de loi "relative au rétablissement de l’égalité d’accès au service public postal en Outre-mer". 34 députés de différentes familles politiques se rejoignent dans cette démarche.

Le député de La Réunion Jean-Hugues Ratenon ferraille en haut-lieu pour le tarif des colis postaux en Outre-mer.



Le parlementaire était entouré hier à Paris d'une délégation de syndicalistes de la Poste des 5 départements et régions d'Outre-Mer concernés par cette différenciation des grilles tarifaires.



La proposition de loi est co-signée par d’autres collègues parlementaires locaux comme Nathalie Bassire et David Lorion. Le plus célèbre des co-signataires étant le camarade France insoumise du député Ratenon, à savoir Jean-Luc Mélenchon.



L’article unique qui compose cette proposition de loi vise à "supprimer la différence de prix" en allant sur le terrain de "l’entorse à l’universalité du service postal."



Les députés signataires estiment que, vu "les prix pratiqués et le niveau de revenus des populations des territoires qui subissent cette différence de prix, nous pouvons estimer qu’il s’agit d’une enfreinte au principe d’égalité d’accès au service public", puisque, "à l’heure actuelle, les colis postaux dont le poids est supérieur à 100 grammes en provenance ou à destination des DOM* connaissent des tarifs très éloignés de ceux envoyés sur le territoire hexagonal", mentionne la proposition de loi.



* La Réunion, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Berthélémy, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Nouvelle Calédonie et les TAAF