Les deux sites du COGOHR sont fermés

Le 18/03/2020

Les deux sites du COGOHR (Souris Chaude et la Plaine des Cafres) sont fermés à compter du 16mars au 19 avril inclus.



Une permanence administrative et technique est assurée, le traitement de tous les dossiers d’aide sont à ce jour différés.



Les dossiers arrivés avant la date de fermeture seront traités et payés.



Toutes les mesures ont été prises en liaison avec la Sous-Préfecture de Saint-Paul pour protéger le personnel.



Camille BONNE

Directeur