Les diabétiques réunionnais attendent désormais des réponses

Urgence absolue : de la transparence



C’est le premier enjeu soulevé par COSALADI et seule la transparence sur les données suivantes, récentes et actualisées régulièrement, pourra améliorer le sort des Réunionnais.



Jusqu’à présent les informations qui sont fournies se cantonnent à des constats qui ne sont lisibles que pour des initiés.

Mardi, Cosaladi avait mobilisé 300 réunionnais devant l’ARS pour protester contre le manque de transparence autour du diabète, cette maladie qui tuerait chaque année plus de 200 personnes à La Réunion.Une délégation de Cosaladi emmenée par Eric Magamootoo s’est rendue à l’ARS. Lors de ce rendez- vous qui s’est déroulé dans une écoute mutuelle, l’association à pu remettre en main propre à Madame Ladoucette Directrice Général, Etienne Billot, DGA et le docteur Servat, Directrice de l’Animation Territoriale des Parcours de Soin de l’ARS, une liste de questions précises dans le but de mettre fin à l’opacité autour de la maladie.L’ARS s’est engagé à y répondre “en septembre”. Cosaladi espère, que dans l'intérêt des réunionnais, aucun rouage administratif ne viendra ralentir cette progression tant attendue de la transparence. L’association ne manquera pas de tenir informé les réunionnais des réponses qui leur seront apportées à travers cette démarche.L’objectif immédiat est de SAUVER tous les diabétiques qui peuvent encore l’être et leur permettre de vivre le plus longtemps possible sans les complications (cécité, dialyse, amputations...)