Les dispositions de la CASUD quant au Covid-19

Le 17/03/2020 | Par CASUD | Lu 61

Le Président de la CASUD et les maires des communes membres (l’Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe), afin de préserver la santé et de la sécurité des personnes face l’épidémie du coronavirus, ont pris les dispositions suivantes :Une permanence téléphonique est mise en place auainsi que l'adresse mail :aux horaires habituels.le réseau CARSUD fonctionnera en mode restreint. Les horaires du dimanche seront appliqués toute la semaine sur les lignes fonctionnant le Dimanche. Pour celles qui ne fonctionnent pas le Dimanche, les horaires habituels seront maintenus.le service public est maintenu.les collectes des déchets se feront aux dates prévues aux calendriers distribués. Les déchetteries seront fermées à compter de ce jour.de l’Entre-Deux, Saint-Philippe et Saint-Joseph restent joignables au 0262 57 97 77.Ces informations sont disponibles sur le site www.casud.re Le Président de la CASUD et les Maires de communes membres, vous remercient pour votre compréhension et votre engagement pour gagner, ensemble, le combat contre le coronavirus.